Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 19 yaşındaki Mike Satterley, geliştirdiği çift hazneli içecek tutucu sayesinde 2025 yılında 800 bin dolar (39,6 milyon lira) brüt gelir elde etti. Bu finansal sonuç, bodrum katında tek bir 3D yazıcıyla başlayan üretimin bir yıl içinde 160 makineli endüstriyel bir depoya dönüşmesini sağladı.

TEK BİR VİDEO İŞLETME TRAFİĞİNİ NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Satterley, CruiseCup adını verdiği ürününü ilk kez Instagram üzerinden tanıttı. Paylaşımın ardından gelen yoğun talep, üretim kapasitesinin sınırlarını zorladı. İşletmedeki 60 yazıcının mevcut siparişleri tamamlaması için altı hafta boyunca aralıksız çalışması gerekti. Ürün, piyasadaki benzerlerinin aksine iki ayrı içecek kutusunu aynı anda taşıma imkanı sunuyor.

PATENTLİ ÇİFT HAZNELİ TASARIM

Ürün, 350 mililitrelik iki teneke kutuyu hem üstten hem de alttan yükleme mekanizmasıyla haznesinde tutuyor. Satterley, piyasadaki diğer ürünlerde görülen kullanım zorluklarını inceledikten sonra bu modeli geliştirdi. Tasarım için resmi makamlara yapılan iki ayrı patent başvurusu inceleme aşamasında bulunuyor.

KAZANILAN PARAYI NEREYE YATIRIYOR?

Girişimci, şirketin elde ettiği yüksek ciroya rağmen şahsi harcamaları için aylık 500 ila 1500 dolar arasında bütçe ayırıyor. Kalan kazancın tamamı yeni yazıcı alımlarına, ürün geliştirme süreçlerine ve dijital reklamlara aktarılıyor. Üretim filosu güncel olarak New York'taki depoda bulunan 160 adet 3D yazıcıdan oluşuyor.

KÜRESEL PAZARA AÇILMA HEDEFİ

Plastik modeller şirket bünyesindeki yazıcılarla imal edilirken, paslanmaz çelik modeller dış tedarikçiler tarafından üretiliyor. İşletme, perakende mağazalarının raflarına doğrudan girebilmek amacıyla pazarlama operasyonunu genişletmeyi hedefliyor. Ürün gamına UV baskı teknolojisi ve yeni yalıtımlı bardak modelleri eklenmesi planlanıyor.