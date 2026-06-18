Çorum'da ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki C.Y., anne ve babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kontrolden çıkması üzerine öfkelenen genç kız, eline geçirdiği bıçakla ebeveynlerini evin içinde rehin aldı. Durumun bildirilmesi ve yapılan ihbarlar üzerine, olay yerine hızla çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi yönlendirildi.
BİR SAAT SONRA İKNA OLDU
Ekiplerle yaklaşık bir saat boyunca konuşan C.Y., anne ve babasını serbest bıraktı. Ailesinin evden çıkmasının ardından bu kez kendini içeriye kilitleyen şüpheli, polislerin devam eden profesyonel yaklaşımı sayesinde tamamen teslim olmaya ikna edildi.
Anne ve babanın, kendi kızları C.Y. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri bilgisine ulaşıldı.