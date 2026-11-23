Çin'in Sichuan eyaletindeki Panzhihua Hayvanat Bahçesi yönetimi, 19 yaşındaki obez leopar Pan Baobao'nun zayıflama programını sonlandırdı. Bu kararla birlikte leopar, sıkı diyet uygulamaları yerine dengeli beslenme ve düzenli veteriner kontrolleriyle yaşamını sürdürecek.

ZAYIFLAMA PROGRAMI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Panzhihua Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Pan Baobao, 2024 yılında ziyaretçilerin paylaştığı görüntülerle gündeme gelmişti. Yuvarlak gövdesi nedeniyle animasyon filmi Zootopia'daki polis karakterine benzetilen leopar, fazla kilolarının yol açabileceği sağlık sorunları nedeniyle zayıflama programına alınmıştı. Ancak hayvanat bahçesi yetkilisi Zhang Songwen, leoparın 19 yaşına ulaştığını ve bu durumun insan yaşıyla yaklaşık 70 ila 80 yaşa denk geldiğini belirtti. Zhang, yaşlı hayvanlarda kilo kaybından ziyade mevcut sağlık durumunun korunması gerektiğini vurgulayarak kilo vermeye zorlanmasının leoparın sağlığına zarar vereceğini ifade etti. Ayrıca hayvanın yaşlandıkça gevşeyen derisinin onu olduğundan daha kilolu gösterdiği kaydedildi.

GÜNLÜK BESLENME PROGRAMINDA NELER VAR?

Diyet programının sonlandırılmasının ardından Pan Baobao için yeni bir beslenme düzeni oluşturuldu. Leoparın günlük öğünlerinde 500 gramdan fazla sığır eti yer alıyor. Beslenme dengesinin sağlanması amacıyla bazı günlerde menüye tavuk eti de ekleniyor. Son yapılan veteriner kontrollerinde hayvanın sağlık göstergelerinin normal olduğu ve kilosunun sabit kaldığı açıklandı.

YAŞAM ALANI 45 METREKAREYE ÇIKARILDI

Hayvanat bahçesi yönetimi, leoparın fiziksel aktivitesini desteklemek amacıyla yaşam alanında düzenlemeler yaptı. 2024 yılında kafesler arasındaki bölmeler kaldırılarak Pan Baobao'nun kullanım alanı 45 metrekareye genişletildi. Bakıcılar, hayvanın hafif egzersiz yapabilmesi için alana büyük bir oyuncak top yerleştirdi. Sıkı diyet yerine dengeli beslenme, hafif hareket ve düzenli kontrollerle leoparın yaşam kalitesinin korunması hedefleniyor.

FAHRİ TURİZM MÜDÜRÜ UNVANI VERİLMİŞTİ

2024 yılında uzmanlarla yapılan değerlendirmelerde de yaşlılığı nedeniyle zayıflama çalışmalarının sürdürülmesinin gerekli olmadığı görüşüne varılmıştı. Yetkililer, kilosu sabit kaldığı ve sağlık durumu korunduğu sürece mevcut bakım programının devam edeceğini bildirdi. 2025 yılında Panzhihua kentinin fahri turizm müdürü unvanını alan leopar, hayvanat bahçesinin en çok ilgi gören hayvanları arasında yer alıyor.