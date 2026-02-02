19 yaşındaki Türk futbolcu Athletic Bilbao tarihine geçti… Bask ekibi, Tayfun Korkut'un San Sebastian (Bask) doğumlu oğlu 19 yaşındaki orta saha Efe Korkut'u transfer etti ve 1.5+2 yıllık imza attırdı. Bilbao, bu transfer için Efe'nin bir önceki kulübü Stuttgart'a 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Böylece Athletic Bilbao, tarihinde ilk kez bir Türk oyuncuyu transfer etmiş oldu.

Efe, Athletic Bilbao'nun üçüncü ligde oynayan alt takımı Bilbao Athletic'e katılacak. Sadece Bask doğumlu futbolcuları veya ailesinde Bask geçmişi olan birini oynatan Athletic Bilbao, tarihinde ilk kez Türk Milli Takımı tercih eden bir futbolcuyu oynatacak.

BABASI FENERBAHÇE'DE OYNADI

Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Tayfun Korkut, uzun yıllar Real Sociedad forması giydi. Sociedad bir Bask takımı ve burada oynarken oğlu Efe de San Sebastian'da doğdu. Bask sınırları içinde kalan San Sebastian da Athletic Bilbao'ya oyuncu veren bölgelerden. Efe bu sebeple Athletic Bilbao forması giyebilecek.