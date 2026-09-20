sozcu.com.tr / Evren Demirtaş



Kocaeli’de 19 yıl 7 ay önce kaybolan matematik öğretmeni Hikmet Akçay’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Davanın ilk duruşmasında sanıklar cinayetin ardından cesedi bavulla taşıyıp yakmalarını anlattı. Tutuklu sanık Esin B. ise Akçay’ı “can havliyle” bıçakladığını öne sürdü.

KAYIP DOSYASI 19 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Zamanaşımına yaklaşan kayıp dosyalarının yeniden incelenmesi kapsamında Hikmet Akçay’ın 2006 yılında yapılan kayıp başvurusu yeniden ele alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle Akçay’ın yıllar önce Silivri’de bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen cesediyle bağlantısı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Esin B., öğretmen Erdoğan Y. ve Zemçi S. tutuklandı. İddianamede Esin B. ile Zemçi S. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Erdoğan Y. hakkında ise kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

“ÖNCE İTTİM, SONRA CAN HAVLİYLE BIÇAKLADIM”

Duruşmada savunma yapan Esin B., Akçay’ın kendisini ortaokul yıllarından itibaren taciz ettiğini ve ilerleyen yıllarda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

Cinayet anını anlatan Esin B., Akçay’ın üzerine geldiğini, boğuşma yaşandığını ve önce kendisini ittiğini, ardından mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını söyledi.

Esin B., olayın ardından cesedi Zemçi S. ile birlikte banyoya taşıdıklarını, daha sonra cesedi bir bavula koyarak İstanbul dışına çıkardıklarını anlattı. Cesedin daha sonra yakıldığını belirten Esin B., cinayetin gerekçesini ise “Onu öldürme gerekçem bana tecavüz etmesi” sözleriyle savundu.

CESEDİ BAVULLA TAŞIYIP YAKTILAR

Sanık Zemçi S. ise Akçay’ın cesedini gördüğünde Esin B.’ye polise gitmesini ve teslim olmasını söylediğini öne sürdü. Ancak daha sonra cesedin banyoya taşınmasına ve bavula konulmasına yardım ettiğini kabul etti. Zemçi S., cesedin İstanbul dışına çıkarıldığını, bir akaryakıt istasyonunda araçtan indirildiğini ve Esin B.’nin üzerine benzin döktüğünü anlattı. Cesedin yakıldığı anı görmediğini savundu.

ERDOĞAN Y.: “POLİSE GİTMEYEREK SUÇ İŞLEDİM”

Sanıklardan Kimya öğretmeni olan Erdoğan Y. ise olaydan haberdar olduktan sonra polise gitmediğini kabul etti. Cesedin taşınması sırasında aracını kullandığını söyleyen Erdoğan Y., cesedin Esin B. ve Zemçi S. tarafından araca konulduğunu anlattı.

Erdoğan Y., cesedin yakıldığı sırada olay yerinde bulunduğunu, Esin B.’nin çakmakla cesedi ateşe verdiğini gördüğünü söyledi. Ardından iki sanığı Esenler Otogarı’na bıraktığını belirtti.

MAHKEMEDE “HİKMET” ÇELİŞKİSİ

Erdoğan Y.’nin savunmasında Hikmet Akçay’ı tanıyıp tanımadığı konusunda çelişkili ifadeler kullanması dikkat çekti. İlk olarak Akçay’ı tanımadığını söyleyen Erdoğan Y., devam eden savunmasında Akçay’ın kendisini gördüğünü ve araç plakasını aldığını anlattı.

AİLE: “ÖLDÜRDÜNÜZ, BİR DE YAKTINIZ”

Duruşmada söz alan Hikmet Akçay’ın kız kardeşi Neriman Akçay, Esin B.’nin cinsel saldırı iddialarına tepki gösterdi.

Neriman Akçay, abisinin öldürülmesinin ardından cesedinin yakıldığını belirterek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ayrıca cinayetin para nedeniyle işlendiğini öne sürerek Akçay’ın evindeki altınların sanıklar tarafından alındığını iddia etti. Esin B. ise parayı kendisinin almadığını savundu.

MAHKEMEDEN YENİ DELİLLER İÇİN İNCELEME

Mahkeme heyeti, sanıklara “tasarlayarak insan öldürme” ve “delilleri ortadan kaldırmak amacıyla insan öldürme” yönünden ek savunma hakkı verdi.

Sanıkların suç tarihinden önceki ve sonraki baz istasyonu ile IMEI kayıtlarının incelenmesine, 2006 yılı banka hareketlerinin araştırılmasına ve sanıkların olaydan sonraki bir yıl içerisindeki mal varlığı değişimlerinin belirlenmesine karar verildi.

Üç sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.