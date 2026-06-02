CNN Antena 3 tarafından aktarılan teknik verilere göre, Alpler'in altından geçecek olan dünyanın en uzun taban tüneli projesinde, 19 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarının son fazına girildi. İki ülkenin maden ekiplerinin yer altında birleşmesine haftalar kalan projenin toplam maliyetinin 10,5 milyar euro seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Avrupa Birliği’nin (AB) 2,3 milyar euroluk hibe desteği sağladığı mega projenin, Alp vadilerindeki karayolu tır trafiğini, gürültüyü ve karbon emisyonunu azaltması hedefleniyor.

YOLCU TRENLERİNİN HIZI SAATTE 200 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Yatay taban mimarisiyle inşa edilen tünel sayesinde trenler, dik dağ yollarını tırmanmak zorunda kalmadan Alpler'i doğrudan geçebilecek. Mevcut geçiş hattında saatte 60-80 kilometre hızla ilerleyen yolcu trenlerinin hızı yeni tünelde saatte 200 kilometreye kadar yükselecek. Bu hız artışı, iki ülke arasındaki seyahat sürelerinde ortalama bir saatlik zaman tasarrufu sağlayacak.

Yük trenleri ise daha yüksek hızlara ulaşmanın yanı sıra, eğimsiz düz hat avantajı sayesinde tek bir lokomotif ile daha fazla vagon ve daha ağır yük çekebilecek. Lojistik uzmanları, bu altyapı dönüşümünün demiryolu taşımacılığını karayoluna kıyasla daha ucuz, güvenilir ve yüksek kapasiteli hale getireceğini rapor ediyor.

İnşaat konsorsiyumu ile Avusturya kanadındaki sondaj ekipleri arasında yaşanan teknik uyuşmazlıklar nedeniyle kazı çalışmaları şantiyede yaklaşık bir yıl boyunca durduruldu. Artan inşaat maliyetleri ve yaşanan duraksamalar sebebiyle, tünelin daha önce ilan edilen 2032 yılı açılış takviminin en az 1 veya 2 yıl ertelenebileceği belirtiliyor. Konsorsiyum idaresinin güncellenmiş yeni lojistik planı ve bütçe raporunu bu yıl içerisinde resmi kurullara sunması bekleniyor.

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞININ PAYI YÜZDE 50'YE YÜKSELECEK

Brenner Geçidi'nden geçen yıllık tır ve kamyon hacmi, 2000 yılına kıyasla yüzde 50 artarak yıllık 2,4 milyon adet sınırına ulaştı. Bölgenin en düşük yükseklik farkına sahip olması ve İsviçre'nin aksine Avusturya ile İtalya'nın AB üyesi olması, bu geçidi lojistik firmaları için en popüler rota haline getiriyor. Tünelin tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte, şu an yüzde 27 seviyesinde olan demiryolu taşımacılığı payının 2040 yılına kadar yüzde 50'ye çıkarılması ve ağır vasıta trafiğindeki büyümenin tamamen durdurulması planlanıyor.