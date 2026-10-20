Kenya'da mahkeme, Good News International Kilisesi'nin lideri Paul Mackenzie'yi 190 çocuk ve bir yetişkinin öldürülmesinden suçlu buldu. Takipçilerini dini vaatlerle aç kalmaya yönlendiren Mackenzie, onları zorla aç bıraktığı suçlamasını reddetti ancak mahkeme savunmasını kabul etmedi.

Mackenzie'nin dünyanın sonunun yaklaştığını söyleyerek takipçilerine yemek yememeleri gerektiğini telkin ettiği, açlıktan ölmeleri halinde İsa'ya kavuşacaklarını vadettiği belirtildi. Duruşmada bazı çocukların ailelerinin gözü önünde yiyecekten mahrum bırakıldığı da ortaya konuldu.

ÖNCE ÇOCUKLARIN ÖLMESİNİN PLANLANDIĞI İDDİASI

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Mackenzie'nin, takipçilerinin ölümünü aşamalı olarak planladığı iddia edildi. Buna göre önce çocukların, ardından kadınlar ve genç erkeklerin, son olarak da geriye kalan erkeklerin ölmesi öngörülüyordu.

400'DEN FAZLA CESET BULUNDU, 26 KİMLİK BELİRLENDİ

Olay, 2023 yılında Kenya'nın Shakahola Ormanı'nda toplu mezarların bulunmasıyla ortaya çıktı. Mackenzie aynı yıl tutuklandı.

Ormandaki aramalarda 400'den fazla ceset çıkarıldı. Cesetlerin büyük bölümünün ileri derecede çürümüş olması kimlik tespitini güçleştirdi; yalnızca 26 kişinin kimliği belirlenebildi. Mahkemenin suçluluk kararı 191 kişinin ölümünü kapsarken diğer ölümlerle ilgili soruşturmalar sürüyor.

Paul Mackenzie ile aralarında eşinin de bulunduğu 28 sanık hakkındaki ceza kararının 6 Kasım'da açıklanması bekleniyor.