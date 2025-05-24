Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde; Galatasaray'ın, 2024/25 sezonunda şampiyon olması dolayısıyla ışık gösterisi yapıldı.
Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle aydınlatıldı.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlaması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de, "sarı-kırımızılı" renklere büründü.
Sarı-kırmızılılar ligde şampiyonluğa ulaştığı için köprü, kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.