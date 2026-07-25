Rusya'nın Soçi Limanı'ndan hareket eden "Astoria Grande" isimli kruvaziyer gemisi, Bartın'ın gözde turizm destinasyonlarından Amasra'ya bir kez daha yanaştı.

193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 11 katlı dev kruvaziyer, bu seferinde 878 yolcu ile 434 mürettebatı Amasra'ya getirdi. Böylece gemi, 3 Ağustos 2022'de başlayan seferlerinin ardından ilçeye 104. ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

Liman işlemlerinin tamamlanmasının ardından turistler, kendileri için hazırlanan Rusça tanıtım broşürlerini alarak ilçe merkezine dağıldı. Ziyaretçiler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü başta olmak üzere bölgenin tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

Tur programına katılan bazı yolcular ise otobüslerle Bartın kent merkezini ziyaret ederken, bir kısmı da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine düzenlenen turlara katıldı.

2022 yılından bu yana düzenlediği seferlerle Amasra'ya toplam 88 bin 365 turist taşıyan "Astoria Grande"nin, ziyaretini tamamladıktan sonra gece saatlerinde yeniden Soçi Limanı'na hareket edeceği bildirildi.