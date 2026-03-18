Bir dönem Harput’taki Amerikan Konsolosluğu tarafından kullanılan tarihi kasa, Kent Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Edinilen bilgilere göre söz konusu kasa, 1930’lu yıllarda Harput’ta faaliyet gösteren Amerikan Konsolosluğu tarafından kullanıldı.

KENTİN TARİHİNE KATKI SAĞLIYOR

Konsolosluğun faaliyetlerinin sona ermesinin ardından ise kasa, Elazığ Ticaret Odası’na hediye edildi. Uzun yıllar Elazığ Ticaret Odası bünyesinde muhafaza edilen ahşap kaplı çelik kasa, daha sonra Elazığ Kent Müzesi koleksiyonuna dahil edildi.

Günümüzde müzede sergilenen tarihi eser, hem yapısı hem de geçmişiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kasa, dönemin izlerini günümüze taşıyan önemli eserler arasında yer alıyor. Ahşap kaplama gövdesi, çelik detayları ve ince işçilikleriyle dikkat çeken kasa, Harput’un uluslararası ilişkiler açısından taşıdığı tarihi önemi de gözler önüne seriyor.

Müze ziyaretçileri, yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip bu kasayı yakından inceleme fırsatı buluyor. Eser, kentin tarihine önemli bir katkıda bulunuyor.