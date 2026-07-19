Hırvatistan'ın Adriyatik kıyısındaki Vis Adası'nda, turizm sezonunun en yoğun döneminde dikkat çeken iki yeni iş ilanı yayımlandı. Hem yüksek maaş hem de konut desteği sunan ilanlar, adada çalışmak isteyen profesyoneller için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Vis Adası'nın Komiža kasabasında faaliyet gösteren kamu kurumu "Vis Takımadaları Jeoparkı", yürütme direktörü pozisyonu için personel alımı yapacağını duyurdu.

Göreve getirilecek kişi, UNESCO Küresel Jeoparkı statüsündeki Vis Takımadaları'nın gelişimini yönlendirecek, kurumun çalışmalarını koordine edecek ve ulusal ile uluslararası düzeyde yeni iş birlikleri oluşturacak. Aynı zamanda ekip yönetimi, proje geliştirme ve yeni finansman kaynaklarının bulunması da görev tanımı içerisinde yer alıyor. İlanda, bu pozisyonun yalnızca bir yöneticilik görevi olmadığı, Vis Adası'nın sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayabilecek bilgi, deneyim ve vizyona sahip adaylar için önemli bir kariyer fırsatı olduğu vurgulanıyor.

3 BİN 600 EURO MAAŞ VE KONUT DESTEĞİ

Yayımlanan ilana göre yürütme direktörü ile dört yıllık sözleşme imzalanacak. Görev için ilk altı ay deneme süresi olarak uygulanacak. Pozisyonun aylık brüt maaşı 3 bin 600 euro olarak belirlenirken, buna ek olarak her ay 400 euro konut desteği de sağlanacak. Çalışma yeri ise Komiža olacak. Başvuruların 22 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar kabul edileceği bildirildi.

KOMİŽA DENİZCİLİK MERKEZİ DE PERSONEL ALIYOR

Adada yalnızca jeopark yönetimi için değil, teknik personel alanında da istihdam fırsatı bulunuyor. Komiža Denizcilik Merkezi, tesislerin bakım ve onarım işlerinde görev alacak bir bakım personeli istihdam edeceğini açıkladı. Görev kapsamında bina ve kamusal alanların bakımı, küçük inşaat ve marangozluk işleri, metal işleri, yeşil alan düzenlemeleri, ekipman kurulumu ve onarımı ile etkinlik hazırlıklarında destek verilmesi bekleniyor. Ayrıca olumsuz hava koşulları ve acil durumlar sonrasında gerekli bakım çalışmalarının yürütülmesi de sorumluluklar arasında yer alıyor.

AYLIK 2 BİN 100 EURO MAAŞ

Bakım personeli pozisyonu için aylık 2 bin 100 euro maaş öngörülüyor. Başvuru yapacak adayların temel mesleki yeterliliğe sahip olması, benzer bir görevde en az bir yıl deneyiminin bulunması, B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, sabıka kaydının bulunmaması ve sağlık durumunun görevi yapmaya uygun olması şartları aranıyor.

Yayımlanan ilanlar, özellikle yaz sezonunda Adriyatik'te çalışmayı planlayan adaylar için yüksek gelir ve ek sosyal destek sunan dikkat çekici istihdam fırsatları arasında gösteriliyor.