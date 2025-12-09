Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Mercator Araştırıcısı Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, "Plastik ham madde ithalatı içerisinde çöp ithalatının payı yaklaşık 194 milyon dolar (yüzde 1.7). Bu kadar düşük bir oran için ülkenin 'çöplük' olarak adlandırılmasına göz yumuluyor" dedi.

1 YILDA %40 ARTIŞ

Gündoğdu, Avrupa'dan plastik ithalatının 2024'te yaklaşık yüzde 40 arttığını belirterek, "AB dışında İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkelerden de ithalat var. Ülkemizde 3.5-4 milyon ton plastik atık ortaya çıkıyor ancak geri dönüşüm kapasitesi 1.3 milyon ton civarında. Bu kapasitenin neredeyse 900 bin tonu başka ülkelerden ithal edilen plastik çöplere ayrılıyor" ifadesini kullandı.

Gündoğdu, Türkiye'nin geri dönüştürebildiği plastik büyüklüğünün, yapılan ithalatın yarısı seviyesinde olduğunu vurgulayarak, "Dönüşüm kamunun ve belediyelerin sorumluluğunda olmalı" diye konuştu. Plastiksiz Türkiye platformu ise kaynağında ayrıştırma yöntemi ve depozito iadelerinin, atık sorunun çözebileceğini vurguluyor.



