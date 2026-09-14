Harvey Nichols’un Dublin şubesi 13 Eylül’de son kez müşterilerini ağırladı. Kapanma kararı, mağazanın borçlarını karşılayamayacağının anlaşılmasının ardından tasfiye memurlarının görevlendirilmesiyle kesinleşti.

21 YILLIK MAĞAZA NEDEN KAPANDI?

İrlanda Yüksek Mahkemesi’ne sunulan yazılı belgelere göre Dublin mağazası, pandemi dönemindeki satış kaybının etkilerini aşamadı. Şubenin yıllık kira giderinin yaklaşık 1 milyon sterline ulaştığı belirtildi. Şirketin net yükümlülükleri ise 2026 mali yılının sonunda 24,09 milyon sterline yükseldi. Yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca mağazanın faaliyetleri sona erdirildi.

HARVEY NICHOLS’U KİM SATIN ALDI?

Harvey Nichols, Mike Ashley’nin Frasers Group şirketi tarafından iflasın eşiğinden kurtarıldı. Frasers Group, 6 Harvey Nichols mağazasını bünyesine katmak için yaklaşık 40 milyon sterlin ödedi. Grup, satın alma sonrasında Dublin şubesinin faaliyetlerini belirli varlıklarla destekledi. Satın alınan stok ve mağaza demirbaşları da bu kapsamda yer aldı.

DUBLİN ŞUBESİNDE KAÇ KİŞİ ÇALIŞIYORDU?

Kurtarma anlaşmasına ulaşılamaması nedeniyle Dublin şubesindeki 30’dan fazla çalışanın işini kaybetmesi bekleniyor. Mağaza, Dundrum Town Centre’ın açıldığı dönemde alışveriş merkezinin ana kiracılarından biri olmuştu. 21 yıldır faaliyet gösteren şube 3 kata yayılıyordu ve yaklaşık 32 bin metrekarelik alana sahipti.

KAPANIŞTAN SONRA MÜŞTERİLER NE YAPACAK?

Dublin mağazasının kapanmasıyla Harvey Nichols’un İrlanda’daki bu şubesinin faaliyetleri sona erdi. Müşterilerin fiziksel Harvey Nichols mağazalarından alışveriş yapabilmek için İngiltere veya İskoçya’daki şubelere yönelmesi gerekecek.