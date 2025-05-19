Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonlukları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) başvurduğu, AİHM’nin de bir süre önce Adalet Bakanlığı'na gönderdiği bir yazıyla bazı sorulara cevap istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin, 1959 öncesi kazanılan dokuz şampiyonluğun tescili talebiyle 06.03.2021 tarihinde TFF'ye yapılan ve toplam şampiyonluk sayısının 28'e, armadaki yıldız sayısının 5'e çıkarılması ve yayın gelirlerinin buna göre düzenlenmesi amaçlayan başvuruda hukuki süreç devam ediyor.

Talep konusu olan 9 şampiyonluk yayın geliri hesabında dikkate alınsaydı 2005 yılından bu yana elde edilecek yayın gelirinden mahrum kalınan kısım olan 11.1 milyon Dolar faizi de kapsayan bir tazminat ödenmesi talebi, TFF Yönetim Kurulu tarafından cevaplandırılmamış ve söz konusu talebi zımnen reddetmişti. Sarı-Lacivertliler konusu Tahkim Kurulu'na taşısa da Tahkim Kurulu, yanıtlanmamış bir talep üzerinden işlem yapamayacağını belirterek başvuruyu reddetmişti.

KOMİSYON 2 YILDIR SESSİZ

TFF, 1959 öncesi şampiyonlukların incelenmesi adına özel bir komisyon kurulduğunu açıklasa da 2 yıllık süreçte herhangi bir faaliyet yapılmadığı için Fenerbahçe, adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiğini belirterek AİHM'e başvurdu.

Başvuru doğrultusunda AİHM, soruşturma başlattı. AİHM, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine sürece ilişkin 5 soru yöneltti. Söz konusu sorular ise şu şekilde:

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi dokuz şampiyonluğun tescili talebi AİHS'e uygun mudur? Tahkim Kurulunun başvuruyu reddetmesi, mahkemeye erişim hakkının ihlali anlamına gelir mi? Fenerbahçe'nin şikayetleri, mülkiyet hakkına ilişkin Protokol hükümleriyle uygun mudur? Fenerbahçe'nin mülkiyet hakkı ihlal edilmiş midir? TFF'nin 1959 yılını başlangıç yılı olarak kararlaştırmasının yasal bir dayanağı var mıdır? Etkili bir iç hukuk yolu var mıdır?

Bu soruların yanıtlanmasının ardından AİHM konuyla ilgili bir karar verecek ve 1959 öncesi şampiyonluklar konusunu netliğe kavuşturacak.