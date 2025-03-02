Kendisini "dünyadaki tüm ülkeleri ziyaret eden ilk Arjantinli" olarak tanımlayan 33 yaşındaki Nicolas Pasquali, tam 8 yıl süren inanılmaz yolculuğun ardından bu hedefine ulaşmayı başardı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi olarak 193 ülkeyi tanımasına rağmen Pasquali; listesine Filistin, Vatikan ve Tayvan'ı da ekledi. Son durağı olan Kuzey Kore'ye 20 Şubat'ta giriş yaptığında dünya üzerinde 196 ülkeyi ziyaret etmiş oldu.

Pasquali, Kuzey Kore'ye giriş sürecinin bir yıldan fazla sürdüğünü ve ülkeye yalnızca Kuzey Kore hükümetine bağlı bir rehber eşliğinde girilebildiğini belirtti.

GEZMEK İÇİN İŞİNİ GÜCÜNÜ BIRAKTI

Diğer gezginlerin aksine Pasquali, 2017'den bu yana sadece seyahat etmeye odaklandı. Çalışmadan geçimini nasıl sağladığını ise şöyle anlattı: "Bütçemi detaylı bir şekilde planladım. Bankada çalıştım, hafta sonları tenis dersi verdim. Uber şoförlüğü yaptım, internetten ürün sattım, özel ekonomi dersleri verdim ve üniversitede profesörlük yaptım. 24 yaşında ihtiyacım olan miktarı biriktirdim ve artık o birikimle geçiniyorum."

"GİTMEYE DEĞMEZ" DEDİĞİ ÜLKE KUZEY KORE DEĞİL

Son durağı olan Kuzey Kore'de yaşadıklarını anlatan Pasquali, ülkede dış dünyayla bağlantının neredeyse sıfır olduğunu söyledi: "İnternet yok, sadece hükümet erişebiliyor. Çin sınırında, Çin SIM kartım ve VPN sayesinde birkaç mesaj alabildim."

Kuzey Kore'ye bağımsız olarak giriş mümkün olmadığı için özel bir acente aracılığıyla izin almak zorunda kaldı. Sürecin zorlu geçtiğini belirterek "Hakkımda her şeyi araştırdılar; sosyal medya hesaplarımdan seyahat niyetlerime kadar her şeyi incelediler" dedi.

Giriş onayını 15 Şubat'ta aldı ve sadece 72 saati vardı. Kimseye haber vermeden Buenos Aires'ten Çin'e uçarak Kuzey Kore sınırına ulaşmak için büyük bir hızla hareket etti.

Pasquali, 5 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye giren ilk Batılı turist grubunun bir parçası olduğunu belirtti. Ülkede kuralların son derece katı olduğunu vurgulayarak "Tek başına hareket edemezsin; önde iki arkanda dört rehber seni takip eder. Kurallara uyarsan iyi davranıyorlar, aksi takdirde işin biter" dedi.

42 KÖYÜN HER BİRİNDEN EŞİ VAR

Nicolas Pasquali'nin 'gitmeye değmez' olarak nitelendirdiği ülke, Afrika'nın güneyinde yer alan Esvatini (eski adıyla Svaziland) oldu.

Güney Afrika'nın içinde yer alan küçük bir krallık olan Esvatini, denize kıyısı olmayan ve bir kral tarafından yönetilen bir ülke. Kralın ülkedeki 42 köyün her birinden bir eşi olduğu belirtiliyor. Pasquali, ülkenin turizm açısından çok az gelişmiş olduğunu ve diğer destinasyonlara kıyasla gezginlere fazla bir şey sunmadığını dile getirdi.

Ülkenin kültürel olarak bazı ilginç özelliklere sahip olduğunu kabul eden Pasquali, geleneklerin çok güçlü olduğunu ancak bölgedeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında büyük bir artı değer sunmadığını belirtti.

"EN BÜYÜK SÜRPRİZ SURİYE"

Pasquali'yi en çok şaşırtan ülke ise Suriye oldu. Suriye hakkında, "Çok fazla olumsuz şey söyleniyor ama gerçek şu ki, insanlar inanılmaz derecede misafirperver. Bana muhteşem şekilde davrandılar ve hayatımda tattığım en iyi mutfaklardan birine sahipler" diye konuştu.