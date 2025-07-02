Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi sınırlarında, kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki kırsal Örencik Mahallesi yakınlarında 1963 yılında yapılan yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'de en somut bulgular, 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle 1995 yılında başlayan kazılarda, Neolitik Dönem'e ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Ortaya çıkarılan Neolitik Dönem'e ait eserlerle ünü her geçen gün artan Göbeklitepe, 2011'de UNESCO Geçici Listesi'ne, 2018'de ise Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Bu ünvanla dünyadaki bilinirliği artan Göbeklitepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle ziyaretçi sayısını giderek artırdı.

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgını ve 2023'te yaşanan deprem ve sel felaketiyle ziyaretçi sayısı düşse de Göbeklitepe'yi 2019'da 412 bin 378, 2020'de 197 bin 912, 2021'de 567 bin 453, 2022'de 837 bin 811, 2023'te 512 bin 164, 2024'te 731 bin 794, 2025'in ilk 6 ayında 385 bin 511, toplamda 3 milyon 645 bin 23 kişi gezdi.

"Bütün turlarda istisnasız Göbeklitepe programı var"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Göbeklitepe'nin dünyada gittikçe popüler bir mekan haline geldiğini söyledi.

Göbeklitepe'ye daha fazla turistin gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne girmesiyle birlikte bölge turizminin lokomotifi olmuş durumda. Bölgeye gelen bütün turlarda istisnasız Göbeklitepe ve Şanlıurfa programı var. Bu anlamda baktığımızda, Göbeklitepe sadece bölgenin değil, gelecek yıllarda da Türkiye'nin kültür turizmi alanında lokomotifi olacağını gösteriyor."

Aslan, Göbeklitepe'nin markalaşması kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Roma'daki Kolezyum'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin açıldığını hatırlattı.

Uluslararası tanıtımların öneminden bahseden Aslan, "Altı ay süren sergiyi 6 milyon kişi gezdi. Etkisi kısa sürede sahaya yansıdı. Kolezyum'daki sergiyi gören birçok ziyaretçi Göbeklitepe'yi de görmek için bölgeye gelmeye başladı" ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Ahmet Yazdağ da Göbeklitepe'yi ziyaret etmek için Avustralya'dan geldiğini dile getirdi.

Göbeklitepe'nin kendisini heyecanlandırdığını belirten Yazdağ, "Ben Avustralya'da bir hastanede çalışıyorum. Orada bile doktorlar Göbeklitepe'yi gelip görmek istiyor. İnşallah onlar da buraya gelip görürler. Şanlıurfa gelip görmeye değer bir yer" diye konuştu.