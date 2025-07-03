1967’de Bristol’da 75 yaşındaki Louisa Dunne’ın evinde tecavüz edilip boğularak öldürülmesi, şehirde büyük bir korku yaratmış ve katilini bulmak için bölgede neredeyse her erkeğin parmak izlerinin toplandığı geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.

Komşuları tarafından “bir sineğe bile zarar veremeyecek kadar iyi kalpli” biri olarak hatırlanan Louisa Dunne’ın hayatı trajedilerle doluydu ve ölümü, ailesini bugün bile etkileyen bir iz bıraktı.

İlk eşi Edwin Parker ile birlikte siyasi tartışmalardan keyif aldığı bilinen Dunne, eşinin 1940’ların sonundaki ölümüyle yalnız kalmıştı. İkinci eşi John Dunne ise 1960’ların başında hayatını kaybetti.

Louisa Dunne’ın ilk evliliğinden iki çocuğu, Iris ve Edna, olsa da ölümünden önce uzun yıllar onlarla görüşmemişti.

Mahkeme sürecinde, çevresindekiler Dunne’ın “fazla içki içtiğini” düşündüğünü belirtmiş, öldüğü sırada 44,5 kilogram ağırlığında ve 1,60 boyunda olduğu aktarılmıştı.

CİNAYETTEN HÜKÜM GİYEN EN YAŞLI KİŞİ OLDU

Yıllar sonra yeniden incelenen dava yeni DNA delilleri sayesinde çözüldü. Hüküm veren yargıç Bay Yargıç Sweeting, Ryland Headley'e 1967 yılında Louisa Dunne'ı evinde öldürdüğü için hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini söyledi.

Modern İngiliz polislik tarihinde çözülen en eski kapatılmamaış dosya olduğu düşünülüyor ve Headley'nin İngiltere'de cinayetten hüküm giyen en yaşlı kişi olduğu düşünülüyor.