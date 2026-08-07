Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Semiha Yankı, Bodrum’da geçirdiği tatilde yıllar sonraki görüntüsüyle dikkat çekti. 1975 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil ederek büyük bir üne kavuşan Yankı, Yalıkavak’ta sahne alan Emre Kınay’a konuk oldu. YILLARA MEYDAN OKUYAN SEMİHA YANKI Gündoğan’da tatil yapan Semiha Yankı, yaz sezonunun keyfini çıkarırken sevenleriyle de buluştu. Usta sanatçının sahne aldığı anlar ve güncel görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya hesabında paylaştığı filtreli pozlarla da zaman zaman gündeme gelen Yankı’nın son hali hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. YALIKAVAK SAHNESİNDE SÜRPRİZ BULUŞMA Semiha Yankı, Yalıkavak’ta sahne alan oyuncu ve müzisyen Emre Kınay’ın performansına konuk oldu. Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, müzikseverlerden alkış aldı. Uzun yıllardır sahnelerde yer alan Yankı’nın görüntüleri, hayranlarına nostaljik anlar yaşattı. SEDA SAYAN'DAN KALPLİ DESTEK Semiha Yankı’nın paylaşımlarına kayıtsız kalmayan Seda Sayan da ünlü sanatçıya destek verdi. Sayan, Yankı’nın paylaşımına kalp emojileri göndererek beğenisini dile getirdi.

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