Proje kapsamında yalnızca çöp kamyonları kullanılmadı. Bölgeye ayrıca 25 eski askeri tank ve 273 tren vagonu da batırıldı. Amaç, büyük bölümü kumla kaplı deniz tabanında balıkların saklanabileceği, beslenebileceği ve çevresinde toplanabileceği yeni alanlar oluşturmaktı.

YÜZLERCE ARACI DENİZİN DİBİNE İNDİRDİLER

Tayland'ın güneyindeki Narathiwat kıyılarında balıkçılığı desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış yüzlerce araç temizlenerek belirlenen noktalara indirildi. Böylece normalde düz olan deniz tabanında araçların gövdelerinden oluşan büyük yapay alanlar meydana getirildi.

Çöp kamyonlarının yanı sıra tank ve tren vagonlarının metal gövdeleri zaman içerisinde deniz canlılarının tutunabileceği sert yüzeylere dönüştü. Araçların içindeki ve çevresindeki boşluklar ise küçük balıkların saklanabileceği korunaklı noktalar oluşturdu.

Yıllar geçtikçe bu yapıların üzeri deniz canlılarıyla kaplanmaya, çevrelerinde ise balıklar görülmeye başladı. Araştırmacılar daha sonra bölgeye dalışlar gerçekleştirerek yapay resiflerin çevresindeki canlı çeşitliliğini inceledi.

53 FARKLI BALIK TÜRÜ KAYDEDİLDİ

Yapılan incelemelerde yapay resif alanlarında 21 farklı familyaya ait 53 balık türü kaydedildi. Özellikle batırılan büyük araçların oluşturduğu boşlukların balıklar için saklanma ve yaşam alanı sağladığı görüldü.

Ancak araştırmadaki 53 balık türünün yalnızca 198 çöp kamyonunun çevresinde bulunduğunu söylemek doğru değil. Sayım, Narathiwat açıklarındaki yapay resif alanlarını kapsıyor ve eski tanklar ile tren vagonlarının bulunduğu noktalar da araştırmaya dahil edildi.

Projeyle birlikte yüzlerce tonluk eski araç, karada hurdaya ayrılmak yerine denizin altında farklı bir amaçla kullanılmaya başlandı. Araştırmacılar, yapay resiflerin bölgedeki balık çeşitliliğine nasıl etki ettiğinin daha uzun süreli çalışmalarla takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.