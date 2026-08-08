ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından küresel petrol arzındaki kesintiyi telafi etmek amacıyla başlattığı stratejik rezerv salımı, ülkenin enerji güvenliğinin temel unsurlarından biri olan stratejik petrol rezervlerini 1983'ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriletti.

AA muhabirinin ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerinden derlediği bilgilere göre, 25-31 Temmuz haftasında ABD'nin stratejik petrol rezervleri 304 milyon 809 bin varil olarak kayıtlara geçti. EIA'nın Ağustos 1982'den bu yana yayımladığı haftalık verilere göre bu seviye, 19-25 Şubat 1983 haftasında kaydedilen 305 milyon 348 bin varilden bu yana görülen en düşük rezerv miktarı oldu.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol akışında yaşanan kesintiler, küresel piyasalarda günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve petrol ürünü arzında kesintiye yol açtı. Körfez'deki boru hatları kaybın bir bölümünü telafi etse de uluslararası piyasalarda önemli ölçüde arz açığı oluştu.

Bunun üzerine Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), tarihindeki en büyük koordineli stratejik stok salımını devreye alarak üye ülkelerin toplam 400 milyon varil petrolü piyasaya sunacağını açıkladı. ABD Enerji Bakanlığı da bu program kapsamında 11 Mart'ta stratejik petrol rezervlerinden 172 milyon varil petrolün yaklaşık 120 günlük programla piyasaya verileceğini duyurdu.

MART AYINDAN BU YANA 110 MİLYON VARİL PETROL ERİDİ

EIA verileri, İran'a yönelik saldırıların ardından ABD'nin stratejik rezervlerinde ilk düşüşün ise 21-27 Mart haftasında kaydedildiğini gösterdi.

Buna göre, 14-20 Mart haftasında 415 milyon 442 bin varil seviyesinde bulunan stratejik petrol rezervleri, 25-31 Temmuz haftası itibarıyla 304 milyon 809 bin varile geriledi. Böylece mart sonundan bu yana rezervlerden çekilen petrol miktarı 110 milyon 633 bin varile ulaştı.

Veriler, martta açıklanan 172 milyon varillik stratejik rezerv salımı programı kapsamında öngörülen miktarın tamamının henüz piyasaya sunulmadığını ortaya koydu. Kalan miktarın da tamamlanması halinde ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin yaklaşık 243 milyon varile gerilemesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse, rezervler EIA'nın haftalık verileri yayımlamaya başladığı 1982'den bu yana en düşük seviyesine inecek.

EIA verilerine göre ABD'nin stratejik petrol rezervleri geçen yılı yaklaşık 413 milyon varille tamamladı. Rezervler, tarihindeki en yüksek seviyesine ise 2010 yılı başında 726 milyon 617 bin varille ulaştı.

1970'li yıllardaki petrol krizlerinin ardından oluşturulan ve Meksika Körfezi kıyısındaki dört depolama tesisinde tutulan stratejik petrol rezervleri, beklenmedik petrol arzı kesintilerinin etkilerini azaltmak amacıyla kullanılıyor.