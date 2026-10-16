Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir okulun kantininde yemek yiyen 19 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlçedeki bir işletmede yemek yiyen, biri çocuk üç kişinin de aynı şüpheyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Böylece hastaneye kaldırılanların sayısı 22 oldu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kantinden ve işletmeden numune alınacağı belirtildi. Numuneler incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderilecek.