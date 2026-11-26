Şifre yönetim hizmeti sağlayıcısı 1Password, siber saldırıda bazı müşterilerinin isimleri, e-posta adresleri ve hesaplarıyla ilgili gizli olmayan dahili üst verilerin ele geçirildiğini açıkladı. Şirket, kullanıcı parolalarının güvende olduğunu bildirdi.

1Password'un yayımladığı blog yazısına göre, 19 Kasım'da bir çalışanın kurumsal GitHub hesabına yetkisiz erişim sağlandığına ilişkin bulgular üzerine soruşturma başlatıldı. Saldırganın bu hesabı kullanarak kaynak kodlarına eriştiği ve arka uç hizmetlerine kötü amaçlı kod yüklediği belirtildi. Müşterilere ait yönetim verilerinin bu kod aracılığıyla indirildiği aktarıldı.

ŞİFRE KASALARINA ERİŞİLMEDİĞİ AÇIKLANDI

Şirket, ele geçirilen hesap bilgilerinin sınırlı miktarda olduğunu belirterek saldırganın kullanıcıların şifre kasalarına, bu kasalarda saklanan bilgilere ve kasaları koruyan anahtarlara erişmediğini vurguladı.

Açıklamada, "1Password, sistemlerimizin ihlal edilmesi durumunda bile kasa içeriklerinizin açığa çıkmayacağı şekilde tasarlanmıştır. Kasanızdaki gizli bilgiler yalnızca sizin sahip olduğunuz anahtarlarla şifrelenir, bu nedenle ne biz ne de sunucularımıza giren bir saldırgan bunlara erişebilir." ifadelerine yer verildi.

KURTARMA KODLARI UZATILDI

Etkilenen GitHub hesabının devre dışı bırakıldığı ve saldırganın erişiminin engellendiği bildirildi. İfşa olmuş olabilecek tüm dahili kimlik bilgilerinin yenilendiği veya iptal edildiği açıklandı.

Alınan önlemler arasında, kurtarma e-postalarında kullanılan kodların altı rakamdan on karaktere uzatılması da yer aldı. Şirket, müşterilerini çeşitli kimlik avı girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.