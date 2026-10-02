Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 şirkete ait 131 yatırım fonu hakkında aldığı tasfiye kararının ardından çok sayıda fon yöneticisi ve şirket sahibi gözaltına alınmıştı.



455 binin üzerinde mağdurun 830 milyar TL'den fazla parasının kilitli kaldığı fonlara ilişkin en dikkat çeken gelişme, 26 Eylül'de AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın hesap hareketleri ile ortaya çıkmış, çiftin 5 aya yakın sürede 2 milyar TL'nin üzerinde kazanç sağladığı ifşa olmuştu.





Skandalın ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AKP'deki tüm görevlerinden istifa ederken, fon konusunda kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını söyleyerek mangalda kül bırakmayan iktidar partisi, Kaya çifti için sessizliğini korumaya devam ediyor.



'WHATSAPP' YAPTIRIMI DALGA KONUSU OLDU



Savcılık talebiyle mal varlıklarına yönelik tedbir kararı getirilen iki isim, aradan geçen bir haftada gözaltı işlemi bir yana henüz ifadeye dahi çağrılmadı.



Gizli tanık ifadelerine dayanarak çok sayıda muhalif ismi şafak baskınları ile gözaltına alınırken, aynı Türkiye'de milyarlarca liralık vurgunu kanıtlanan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya hakkında harekete geçilmemesi ise sosyal medyada 'ikili hukuk' tartışmalarına neden oldu.





Skandala yönelik hafta boyunca peş peşe açıklamalar yapan ve fon krizine bulaşmış kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını ve cezalandırılacağını söyleyen iktidar partisinin yöneticileri, Fatma Betül Sayan Kaya için şu ana kadar hiçbir yaptırımda bulunmadı.



Partideki görevlerinden ayrılan Kaya, AKP üyeliğinden dahi istifa etmezken, AKP ise Kaya'nın ihracına yönelik hiçbir girişimde bulunmadı. Kaya hakkında alınan en sert tedbir, partiye ait WhatsApp gruplarından çıkarılması oldu.