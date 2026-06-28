1995 yılında gerçekleştirilen araştırmalarda Atlas Okyanusu'nun yaklaşık 5,2 kilometre derinliğinde tespit edilen batıkta sonraki yıllarda çok sayıda inceleme yapıldı. Ancak denizaltının içinde bulunduğu düşünülen altın, bugüne kadar çıkarılamadı. Günümüzde değeri 280 milyon doların üzerine çıktığı tahmin edilen hazine, hâlâ okyanusun dibinde bulunuyor.

GİZLİ GÖREVDEYKEN BATIRILDI

I-52 denizaltısı, Komutan Kameo Uno komutasında 10 Mart 1944'te Japonya'nın Kure Limanı'ndan Nazi işgali altındaki Fransa'ya gitmek üzere yola çıktı. Görevi, Almanya ile Japonya arasında stratejik malzeme ve teknoloji taşımaktı. Denizaltıda altının yanı sıra tungsten, molibden, kalay, kauçuk ve farklı savaş malzemeleri de bulunuyordu.

Ancak ABD'nin şifre çözücü ekipleri denizaltının rotasını önceden belirledi. 23 Haziran 1944 gecesi USS Bogue uçak gemisinden havalanan bir Grumman TBF Avenger uçağı tarafından gerçekleştirilen saldırıda I-52 torpidoyla vurularak Atlas Okyanusu'nun derinliklerine gömüldü.

BATIK BULUNDU AMA HAZİNEYE ULAŞILAMADI

Batığın yeri, ABD'li batık araştırmacısı Paul Tidwell liderliğindeki ekip tarafından 1995 yılında gelişmiş sonar sistemleri kullanılarak belirlendi. Üç yıl sonra gerçekleştirilen keşif dalışlarında denizaltının gövdesi görüntülendi, afyon kutuları ve kalay külçeleri gibi yüklerin bir bölümü tespit edildi.

Araştırmacılar altının denizaltının daha ulaşılması zor bir bölümünde bulunduğunu değerlendiriyor. Yaklaşık 5 bin metreyi aşan derinlik ise kurtarma çalışmalarını son derece güçleştiriyor. Bu nedenle, yaklaşık 2,2 tonluk altın yükü 82 yıldır okyanusun dibindeki yerini korurken, gelecekte gelişecek derin deniz teknolojilerinin yeni bir kurtarma girişiminin önünü açabileceği belirtiliyor.