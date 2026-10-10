Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayında yüksek faiz ödemelerinin etkisiyle rekor harcama yaptı. Eylülde harcamalar 1.8 trilyon liraya ulaşarak aylık bazda rekor kırarken bütçenin 1 aylık faiz yükü 273.9 milyar liraya yaklaştı. Ocak-eylül döneminde de faize giden kaynak 2.2 trilyon liraya çıktı, nakit açığı 1.8 trilyon lirayı aştı.

14.2 TRİLYONLUK HARCAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nakit dengesi verilerini açıkladı. Verilere göre eylül ayında nakit gelirleri 1 trilyon 331 milyar lira, nakit giderleri de 1 trilyon 798 milyar lira oldu, bütçe 467 milyar 153 milyon lira açık verdi. Ocak ve temmuz aylarından sonra bu yılın en yüksek faiz ödemesi eylül ayında görüldü. Eylülde faiz ödemeleri 273 milyar 868 milyon liraya ulaşarak bütçenin en sorunlu alanı olmayı sürdürdü. Ocak-eylül dönemine bakıldığında da Hazine’nin gelirleri 12 trilyon 340 milyar lira, harcamaları 14 trilyon 216 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı denge 312 milyar lira fazla vermesine rağmen faiz harcamalarının etkisiyle bütçenin nakit açığı 9 ayda 1 trilyon 871 milyar liraya tırmandı.

Ocak-eylül döneminde faiz ödemeleri 2 trilyon 188 milyar liraya çıktı. Faiz yükü, 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 40 arttı. Hazine faiz ödemeleri ve nakit açığını daha fazla borçlanarak finanse etti. Eylül ayında net borçlanma bir önceki aya kıyasla 2’ye katlanarak 302 milyar lirayı aştı. Hazine geçen ay 63.7 milyar liralık borç ödemesine rağmen 366.6 milyar lira borçlandı. Bu yılın ocak-eylül döneminde de Hazine 3.1 trilyon liralık borç ödemesine rağmen 4.7 trilyon lira borçlandı. Net borçlanma 1 trilyon 582 milyar liraya çıktı.

615 milyarlık liralık borç ödemesi var

Bütçe ve Hazine için eylül ayı gibi ekim ayı da zor geçecek. Hazine bu ay 178.7 milyar lirası dış borç, 436.6 milyar lirası iç borç olmak üzere toplam 615.3 milyar liralık borç ödemeyi planlıyor. Hazine’nin kasım ve aralık aylarında ise toplam 312 milyar liralık borç ödeyecek olması ekim ayının ne kadar yoğun geçeceğini gözler önüne seriyor. Hazine’nin kendi tahminlerine göre bu ay 414.8 milyar lira borçlanılacak, 200.5 milyar liralık da borçlanma dışı kaynak kullanılacak.