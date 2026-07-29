Sudan asıllı Avustralyalı Jongkuch “JK” Mach henüz 18 yaşında. Boyu tam 2 metre 29 santim. Standart bir basket potası 3 metre 5 santim. “JK” Mach, hiç zıplamadan basket potasına dokunabiliyor. NBA’in en uzun oyuncusu Victor Wembanyama’dan 5 santim daha uzun. İTALYA’da düzenlenen EuroCamp’taki başarılı performansıyla ve savunmadaki yeteneğiyle dikkat çeken “JK” Mach, NBA takımlarının radarına girdi. ABD üniversitelerinden teklif alan Mach’ın hayali, bir gün San Antonio Spurs’te Victor Wembanya’le forma giymek.

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