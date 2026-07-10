Hindistan’ın Bhopal kentinde inşa edilen Aishbagh Demiryolu Üst Geçidi, üzerinde bulunan ve kademeli geçişi olmayan ani viraj nedeniyle ulusal düzeyde büyük tepki topladı. Eyalet yönetimi, tasarım hataları barındıran 2,3 milyon dolarlık projenin incelenmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kentteki üç önemli bölgeyi birbirine bağlaması planlanan viyadüğün ilk fotoğrafları basına sızdıktan sonra yapı internette alay konusu haline geldi. Düz bir hat sonrasında aniden yön değiştiren tasarım, araçların şeritte kalmasını imkansız kıldığı için trafik güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.

118 DERECELİK KESKİN DÖNÜŞTEKİ MÜHENDİSLİK HATASI

Yüksek Mahkeme'nin talimatıyla bölgeye giden teknik uzmanlar, köprünün eğriliğini ve açısını resmi olarak ölçtü. Yapılan analizlerde, düz yol bölümü ile kavisli alan arasında araçların yörüngesini kademeli olarak değiştirebileceği bir geçiş bölgesinin bırakılmadığı belirlendi.

İlk incelemelerde 90 derece olarak tahmin edilen açının, gerçek ölçümlerde 118 derece olduğu tespit edildi. Yol tasarım kılavuzlarına tamamen aykırı olan bu ani yön değişikliği, sürücülerin virajı zamanında fark edip manevra yapmasını zorlaştırıyor.