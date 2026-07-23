Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde 20 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45 sıralarında dikkat çeken bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şişli’deki bir kuyumcuda yaklaşık bir yıldır kurye olarak görev yapan Deniz B. (30), Kağıthane’de bulunan bir kuyumcudan teslim aldığı altınlarla birlikte sırra kadem bastı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 300 bin lira olan 380 gramlık altınları teslim aldıktan sonra yola çıkan kuryeden bir daha haber alınamadı.

MOTOSİKLETİ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Altınların belirtilen adrese ulaştırılmaması ve kurye Deniz B.'ye ulaşılamaması üzerine iş yeri sahibi emniyet güçlerine başvurarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine derhal harekete geçen polis ekipleri, kuryenin kullandığı motosikleti Kağıthane sınırları içinde terk edilmiş halde buldu. Olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştiren ekipler, şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

ALTINLARI TESLİM ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan kurye Deniz B.'nin altınları kuyumcudan teslim aldığı son anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin iş yerinden altınları aldığı ve ardından motosikletine binerek adresten uzaklaştığı anlar yer aldı. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.