Avusturalya'da yaşayan 88 yaşındaki James Harrison, 17 Şubat tarihinde hayatını kaybetti. Fakat adamın kanıyla 2,4 milyon bebek hayata tutundu. Herkes onu Altın Kollu Adam olarak tanıyordu.

KANI, MİLYONLARCA BEBEĞİ KURTARDI

Kan plazmasında bulunan Anti-D antikoru nedeniyle özel bir kana sahip olan Harrison, 2,4 milyon bebeğe hayat olmuştu. Uzmanlar, yaşlı adamın kanının, hamile annelerin karnında bulunan kanın bebeklere zarar vermesinden dolayı kullanılan nadir bir antikor olduğunu söyledi.

18 YAŞINDAN BERİ KAN VERİYORDU

Bakım evinde hayatını kaybeden Harrison, 14 yaşında kalp ameliyatı olmuş ve kendisine yapılan kan naklinden sonra yani 18 yaşında kan plazması bağında bulunmuştu. 81 yaşına gelene kadar her 2 haftada 1 kan veren yaşlı adam, 2022 yılında en fazla kan bağışı yapan kişi olarak dünya rekoru kırdı.

BAKIM EVİNDE ÖLDÜ

Harrison'ın kan vererek plazması sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı ifade ediliyor. James Harrison'ın ailesi, bugün bir açıklama yaparak, 17 Şubat Pazartesi günü kaldığı bakım evinde öldüğünü duyurdu. Kızı da babasının hiçbir maliyet ya da acı olmadan çok sayıda kişinin hayatını kurtardığı için babasıyla gurur duyduğunu söyledi.