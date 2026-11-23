Denizli merkezli 11 ilde yasa dışı bahis siteleri üzerinden kumar oynatıp elde ettikleri gelirleri akladıkları tespit edilen organize şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam işlem hacminin 2,5 milyar liraya ulaştığı belirlenen soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayan ve bu gelirleri çeşitli yöntemlerle aklayan şüphelileri takibe aldı. Yapılan finansal analizlerde, şüpheliler arasında gerçekleştirilen para transferlerinin toplam hacminin yaklaşık 2,5 milyar lira olduğu ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, Denizli merkezli 11 ilde belirlenen 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Baskınlarda 24 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

30 ADET TAŞINMAZA TEDBİR KARARI

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda 830 bin lira nakit para ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen ve şüphelilere ait olduğu belirlenen 30 adet taşınmaza, 21 adet lüks ve binek araca ile 2 adet şirkete mahkeme kararıyla tedbir konuldu.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 18’i tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.