Firuze ŞENAVCI/KORKUSUZ
Açlık sınırının altındaki maaşlarla sürünen milyonlarca emeklinin gözü kulağı haziran enflasyonunda.
3 Temmuz’da açıklanacak bu rakam ile emekli ve memurun zam oranı kesinleşecek.
SGK mevzu atına göre emeklilerin yalnızca ‘kök maaşına’ zam yapılıyor.
Kök maaşı 10 bin liradan düşük olup, hazine desteğiyle 14 bin 469 lira alan emeklilerin temmuzda zam alabilmesi için Meclis’te yasal düzenleme gerekiyor.
Fakat Meclis 1 Temmuz’da tatil olacak. Vekiller tatili ertelemezse 2.5 milyon emekli sıfır zam alacak.