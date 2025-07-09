Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik “Nefes Kredisi” başvuruları başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yürütülen kredi desteğine ilişkin açıklama, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Koçaş tarafından yapıldı.

Koçaş, kredi desteği için resmi başvuru sürecinin 8 Temmuz itibarıyla başladığını ve ilk günde bin başvuru yapıldığını bildirdi. Kocaş, "Uzun zamandır TOBB tarafından bu kredi desteği üzerinde çalışılıyordu. Ekonomik anlamda esnafın krediye erişim ihtiyacından dolayı bu süreç büyük önem taşıyordu. Aslında daha önce hayata geçmesi planlanmıştı fakat bazı sebeplerle ertelenmişti. Ancak 8 Temmuz itibarıyla odamıza gelen resmi yazı doğrultusunda süreç resmen başladı" dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Koçaş, başvuru süreci hakkında şu bilgileri verdi:

“Üyelerimiz, odamızdan alacakları faaliyet belgesi ile birlikte çalıştıkları bankalara başvuruda bulunabilecek. Yedi banka ile anlaşma sağlanmış durumda. Her bankada üyelerimizin kredi notuna göre bir derecelendirme yapılacak. Bu derecelendirmeye göre uygun görülen üyelerimize 1 milyon TL ile 2 milyon 500 bin TL arasında kredi verilecek.”

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Koçaş, vade ve faiz oranlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Nefes Kredisi, ilk 6 ay anapara ödemesiz, sonrasında ise 24 veya 36 ay vadeli olarak sunulacak. 24 ay vade için faiz oranı yüzde 38, 36 ay vade için ise yüzde 37 olarak belirlendi. Bu oranlar mevcut piyasa koşullarında oldukça uygun. İş dünyası için ciddi bir destek olacak.”

İKİNCİ KREDİ PAKETİ GÜNDEMDE

Koçaş, açıklamasının sonunda ilerleyen süreçte ikinci bir kredi kanalının daha açılabileceği bilgisini de paylaşarak, “Bu ilk etapta sağlanan bir kredi desteği. Ancak bize iletilen bilgilere göre, taleplerin değerlendirilmesiyle birlikte ikinci bir kanal daha açılması planlanıyor. Gelişmeleri ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.