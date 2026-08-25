Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Projenin tamamlanmasıyla Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımın hızlanacağını belirten Uraloğlu, “Otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek” dedi.

122 KİLOMETRELİK DEV ULAŞIM PROJESİ

Toplam 122 kilometre uzunluğunda planlanan otoyolun 84 kilometresi ana gövdeden, 38 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşacak. Güzergâh, Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyinde bulunan Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek.

Otoyolun ana gövdesinde her iki yönde üçer şerit bulunurken, bağlantı yolları gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şerit olarak hizmet verecek.

5 TÜNEL VE 16 VİYADÜK İNŞA EDİLİYOR

Projede Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere 7 kavşak yer alacak. Ayrıca toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ile 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük bulunacak.

2,5 SAATLİK YOL 36 DAKİKAYA İNECEK

Otoyolun hizmete girmesiyle mevcut güzergâhta yaklaşık 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya kadar düşmesi hedefleniyor.

Uraloğlu, proje sayesinde yıllık toplam 23,9 milyar liralık ekonomik kazanç elde edileceğini belirterek, “Proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 47 bin ton azaltacağız” açıklamasında bulundu.