Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli–Kızkalesi Otoyol Şantiyesi’nde yaptığı açıklamada projenin fiziksel ilerlemesinin yüzde 88 seviyesine geldiğini bildirdi. Toplam 52 kilometrelik otoyolun önemli bir kısmının tünel ve viyadüklerden oluştuğunu belirten Uraloğlu yaklaşık dörtte birlik bölümünün bu yapılardan oluştuğu aktardı.

Projede 20 bin 232 metre uzunluğunda 7 tünel ile 3 bin 266 metre uzunluğunda 5 viyadüğün tamamlandığını açıklayan Uraloğlu, 140 köprü ve sanat yapısından 131’inin bitirildiği ve bu kalemde yüzde 95 seviyesine ulaşıldığını söyledi.

18 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Otoyolun tamamlanmasıyla birlikte mevcut devlet yolunda özellikle yaz aylarında 2,5 saate kadar çıkan seyahat süresinin 18 dakikaya ineceği belirtildi.

Projenin, Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep’i otoyol ağına doğrudan bağlayarak bölgesel ulaşımda süreleri kısaltması hedefleniyor.