Akdeniz Bölgesi’nin en kritik ulaşım hamlelerinden biri olan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde geri sayım başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projede %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını duyurdu. Sadece seyahat sürelerini radikal şekilde kısaltmakla kalmayacak olan otoyol; akaryakıttan ve zamandan devasa tasarruf sağlayarak çevre dostu yapısıyla da öne çıkacak.

Mersin ve çevresindeki turizm, tarım ile sanayi aksını güçlendirecek proje kapsamında devasa yapılar hayata geçirildi. 41 kilometresi otoyol, 11 kilometresi ise bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğundaki projede gelinen son durumu aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel ve 1633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediyoruz. Ayrıca 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ile 10 bin 108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alacak. Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde yapım çalışmaları tamamlanma aşamasında. Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık."

Bakan Uraloğlu, altyapı çalışmalarının yanı sıra proje kapsamında iki otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezinin de kurulacağını belirtti.

2,5 SAATLİK YOK 18 DAKİKAYA DÜŞECEK

Özellikle yaz aylarında tatilcilerin ve yerel halkın en büyük sıkıntısı haline gelen trafik yoğunluğu, yeni otoyolla birlikte tarih olacak. Projenin çevresel ve ekonomik kazanımlarına dikkat çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Projenin ekonomik ve çevresel kazanımları da önemli. Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin 100 ton azaltacağız."

Şehir İçi Trafik Rahatlayacak, Havalimanı Erişimi Kolaylaşacak

Projenin bölge ulaşımına sağlayacağı entegrasyona değinen Bakan Uraloğlu, otoyolun Mersin’in turizm merkezlerini mevcut Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu’na bağlayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanıyacağız."

Uraloğlu ayrıca otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı’na erişimi kolaylaştıracağını, böylelikle turizm, sanayi ve tarımsal üretime ivme kazandıracağını bildirdi.

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE KALKINMA YOLU'NA STRATEJİK DESTEK

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun yalnızca yerel bir ulaşım projesi olmadığını, uluslararası ulaştırma koridorları açısından da hayati bir işlev göreceğini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun kara yolu ayağına önemli altyapı desteği sağlayacak. Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz."

Projenin bir sonraki aşaması olan Kızkalesi-Taşucu kesiminin tamamlanmasıyla otoyol ağının Taşucu’na kadar uzanacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, şu detayları paylaştı:

"Böylece Mersin Limanı üzerindeki yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlarken Taşucu Limanı'nın da lojistik sistem içindeki etkinliğini artıracağız. Bölgede yetiştirilen turfanda sebze, meyve ve narenciye başta olmak üzere tarımsal ürünler Ankara ve İstanbul gibi büyük tüketim merkezlerine daha kısa sürede ulaştırılacak. Otoyol, üretim merkezlerinden limanlara ve iç pazarlara uzanan lojistik zinciri de güçlendirecek."