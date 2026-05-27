Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolun, bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğine önemli katkı sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı hale geleceğini ifade etti.

Antalya şehir merkezinden başlayıp Alanya'ya kadar uzanan mevcut güzergahta artan araç trafiği ve sinyalizasyon sistemleri nedeniyle yoğunluk yaşandığını vurgulayan Uraloğlu, yeni otoyol ile bölgedeki ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifleteceklerini ve çevre illerden gelen trafiğin şehir merkezine girmeden transit geçişine imkan sağlayacaklarını bildirdi.

4 ŞERİTLİ BAĞLANTI YOLLARINDAN OLUŞACAK

Bakan Uraloğlu, 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun, her iki yönde üçer şeritli ana gövde ile gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli bağlantı yollarından oluşacağını kaydetti.

Güzergahın Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacağını aktaran Uraloğlu; proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu belirtti.

SEYAHAT SÜRESİ 36 DAKİKAYA DÜŞECEK

Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını ve karbon salınımının yıllık 47 bin ton azaltılacağını açıkladı.

Uraloğlu, otoyolun gelecek yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre edilerek İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına bağlanacağını da sözlerine ekledi.