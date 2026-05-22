İstanbul’un önemli raylı sistem projelerinden biri olan Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda ikinci etap bugün hizmete girdi. Entegrasyon ve hazırlık çalışmaları tamamlanan yeni bölümle birlikte hattın ulaşım kapasitesi artırılırken, bölgedeki trafik yükünün de önemli ölçüde hafifletilmesi hedefleniyor.

4,40 KİLOMETRELİK YENİ HAT

Açılışı yapılan ikinci etap, 4,40 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyondan oluşuyor. Yeni bölümün devreye alınmasıyla birlikte metro hattı daha geniş bir alana hizmet verecek ve İstanbul’un doğu yakasındaki ulaşım ağı güçlenecek.

150 DAKİKADAN 50 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Yeni etapla birlikte en dikkat çekici değişim ulaşım süresinde yaşanacak. Yoğun trafik koşullarında 150 dakikaya kadar çıkabilen Üsküdar–Sultanbeyli arası yolculuk süresi, metro hattının devreye girmesiyle birlikte yaklaşık 50 dakikaya kadar indi. Bu gelişme, özellikle günlük işe gidiş-geliş trafiğinde ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak.

SAATTE 64 BİN 800 YOLCU KAPASİTESİ

Hattın yeni bölümü, tek yönde saatte 64 bin 800 yolcu taşıma kapasitesiyle hizmet verecek. Bu yüksek kapasite sayesinde bölgedeki yoğun yolcu talebinin karşılanması ve toplu taşımaya yönelimin artması bekleniyor.

ENTEGRASYON AĞI GENİŞLİYOR

M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nın mevcut entegrasyon yapısının, Sultanbeyli’ye uzanan yeni etapla birlikte daha da genişleyeceği belirtiliyor. İlerleyen süreçte hattın M12 Göztepe–Ümraniye Metro Hattı ve M14 Altunizade–Bosna Bulvarı Metro Hattı ile de entegre edilmesi planlanıyor.