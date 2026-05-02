Batman'ın Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde çobanlık yapan babasını takip eden 2,5 yaşındaki Melike E., dün saat 15.00 sıralarında kayboldu. Ailenin kendi aramaları sonuçsuz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu bölgede arama çalışmaları gece boyunca sürdürüldü.
17 SAAT SONRA BULUNDU
Melike E., kaybolduktan 17 saat sonra, saat 08.00 sıralarında köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bulundu. Hipotermi riskine karşı termal battaniyeye sarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Köydeki ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.