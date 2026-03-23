Rusya’nın uzay ajansı Roskosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) hayati ikmal malzemeleri taşıyan Progress MS-33 kargo gemisini Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla yörüngeye fırlattı.

Soyuz-2.1a roketiyle gerçekleştirilen fırlatma, daha önce hasar gören ve rekor bir sürede onarılarak yeniden hizmete alınan 31 numaralı rampadan yapıldı. Roskosmos Genel Müdürü Dmitri Bakanov, operasyonun ardından teknik ekibe teşekkür ederek fırlatmanın kusursuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

İçerisinde astronot ve kozmonotların temel ihtiyaçlarının yanı sıra istasyonun işleyişi için kritik ekipmanlar bulunduran kargo gemisi, toplamda 2,5 tondan fazla yük taşıyor.

Sevkiyat kapsamında 1,2 ton kuru yükün yanı sıra istasyonun yakıt ikmali için 828 kilogram yakıt, mürettebat için 420 kilogram içme suyu ve 50 kilogram basınçlı oksijen yer alıyor.

Yaklaşık iki günlük yolculuğun ardından ISS’e ulaşması beklenen Progress MS-33, istasyonun lojistik sürekliliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.