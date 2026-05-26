Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri dengeleri derinden etkileyecek kritik bir hamleye hazırlanıyor. Washington yönetimi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile gerçekleştirilecek ortak askeri tatbikatlar kapsamında, uzun menzilli Typhon Füze Sistemi ile yüksek hareket kabiliyetine sahip M142 HIMARS topçu roket sistemini Japonya’ya konuşlandıracak.

Haziran-Eylül döneminde düzenlenecek olan “Cesur Kalkan” (Valiant Shield) ve “Doğu Kalkanı” (Orient Shield) tatbikatları çerçevesinde Kanoya Hava Üssü’ne sevk edilecek olan bu gelişmiş silah sistemlerinin, tatbikatların tamamlanmasının ardından Japonya’daki ABD askeri üslerinde kalıcı olarak depolanmasının planlandığı bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı ise söz konusu tatbikatlar kapsamında gerçek mühimmatlı bir atış faaliyetinin icra edilmeyeceğini açıkladı.

ÇİN TEPKİ GÖSTERDİ

Washington'ın bu stratejik hamlesi, bölgedeki en büyük askeri güç olan Çin’in sert tepkisine yol açtı. Pekin yönetimi, ABD'nin bu adımının doğrudan bölgesel güvenliği tehdit ettiğini ve Asya'da yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebileceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun yaptığı açıklamada, Typhon sisteminin savunma amaçlı değil, doğrudan bir "stratejik saldırı silahı" niteliği taşıdığını belirterek bu konuşlandırmanın bölgesel stratejik istikrarı tehlikeye atacağını ifade etti.

ABD’nin Asya ülkelerine orta menzilli füze sistemleri yerleştirmesine kesin bir dille karşı çıktıklarını vurgulayan Sözcü Guo, bu durumun diğer ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarını zedelediğini, askeri çatışma ve silahlanma yarışı riskini artırdığını dile getirdi.

YÜKSEK MENZİLLİ FÜZELERİ ATEŞLİYEBİLİYOR

Askeri uzmanların dikkatle takip ettiği Lockheed Martin üretimi Typhon sistemi, dört fırlatıcı, bir batarya operasyon merkezi, komuta araçları ve lojistik destek altyapısından oluşuyor.

Mk 41 Dikey Atış Sistemi’nin modifiye edilmiş versiyonunu kullanan bu bataryalar, yaklaşık 2.500 kilometre menzile sahip Tomahawk seyir füzeleri ile 500 kilometre menzilli SM-6 önleyicilerini karadan ateşleme kabiliyetine sahip.

Typhon, kara, hava ve deniz unsurlarının menzil boşluğunu doldurarak ABD kara ordusuna stratejik bir vuruş gücü sağlıyor. Operasyonel esnekliğiyle bilinen diğer sistem M142 HIMARS ise, 6×6 tekerlekli mobil platformu sayesinde "ateş et ve kaç" (shoot-and-scoot) taktiğini uygulayarak düşman ateşine maruz kalmadan hızla mevzi değiştirebiliyor

Mühimmat tercihine göre 70 kilometreden 300 kilometre menzildeki balistik füze angajmanlarına kadar geniş bir operasyon yelpazesi sunan HIMARS, C-130 nakliye uçaklarıyla taşınabilen boyutları sayesinde çok hızlı bir stratejik intikal kabiliyeti sunuyor.