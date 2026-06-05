ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), "Rusya'nın bunu bir tırmanma olarak göreceğinden endişe duyulması" gerekçesiyle Almanya'ya Tomahawk füzeleri gönderme planını iptal etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Politico'nun iki Avrupalı ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Almanya'ya füze konuşlandırma çabasının sürdürülmesi halinde Rusya'nın misilleme yapacağından endişe ediyor ve bu doğrultuda Berlin yönetimine yönelik planlarını durdurmayı öngörüyor.

JOE BİDEN DÖNEMİ SÖZ VERİLMİŞTİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de mayıs ayı başlarında yaptığı açıklamada, ABD'nin Almanya'ya orta menzilli Tomahawk seyir füzelerinin teslimatının şu aşamada olası görünmediğini ifade etmişti.

Söz konusu plan, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından iki yıl önceki NATO zirvesinde gündeme getirilmiş, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Almanya'ya Rusya'ya kadar ulaşabilen konvansiyonel başlıklı orta menzilli silahların konuşlandırılacağı sözü verilmişti.

Bu kapsamda, menzili 2 bin 500 kilometreye kadar ulaşan Tomahawk seyir füzeleri, SM-6 sistemleri ve yeni hipersonik silahların bu yıl içinde Almanya'da konuşlandırılması hedefleniyordu.