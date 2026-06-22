Çin ile ABD arasında Pasifik’te yükselen askeri ve jeopolitik tansiyon, Pekin’den gelen gövde gösterisiyle yeni bir boyut kazandı. Çin devlet televizyonu CCTV, dünyada askeri dengeleri değiştirebilecek kapasiteye sahip olan ve "radarlara yakalanması imkansız" olarak nitelendirilen Dongfeng-17 (DF-17) hipersonik füzesinin fırlatılma anına ait ilk net görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaştı.

Gobi Çölü'ndeki askeri eğitim alanında gerçekleştirilen dev tatbikata ait videoda, mobil fırlatma rampasının araziye konuşlandırılması ve füzenin dikey olarak ateşlendiği anlar saniye saniye yer aldı.

ABD MESAJ MI?

Askeri uzmanlar, Çin’in bu hamlesinin doğrudan ABD ve müttefiklerine yönelik çok net bir caydırıcılık mesajı taşıdığını belirtiyor. İlk kez 2019 yılında Pekin'deki resmi geçit töreninde sergilenen DF-17, ses hızının tam 5 katı (Mach 5) sürate ulaşabilen hipersonik bir süzülme aracı taşıyor.

MENZİLİ 2.500'E KADAR ÇIKIYOR

Bu olağanüstü hız ve manevra kabiliyeti, füzenin mevcut modern hava savunma sistemleri tarafından engellenmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Yaklaşık 1.800 ile 2.500 kilometre arasında menzile sahip olan DF-17, ABD’nin Çin’i denizden kuşatma stratejisinin kalbi sayılan "Birinci Adalar Zinciri"nin tamamını ve İkinci Adalar Zinciri'nin büyük bir kısmını doğrudan vurabilme kapasitesine sahip.

HEDEFİ HATASIZ VURAN

Çin Roket Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümü öncesinde yayınlanan bu gövde gösterisinde, füzelerin her türlü yoğun elektromanyetik saldırı ve elektronik köreltme altında bile hedefi hatasız vurabildiği vurgulandı.

Yayında ayrıca, ABD'nin Pasifik'teki en kritik askeri üslerinden birini hedef alabildiği için askeri literatürde "Guam Katili" olarak adlandırılan bir diğer uzun menzilli füze sistemi DF-26'ya da yer verilerek Washington yönetimine karşı meydan okuma açıkça gözler önüne serildi.