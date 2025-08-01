Kanada’daki bir maden ocağında yapılan sondaj, gezegen tarihine ışık tutacak sıra dışı bir keşfe sahne oldu. Ünlü jeolog Profesör Barbara Sherwood Lollar ve ekibi, yüzeyin yaklaşık 3 kilometre altında dünyanın şimdiye kadar keşfedilen en eski yer altı suyuna ulaştı. Bilim insanları, bu suyun tam 1,5 ila 2,6 milyar yıl yaşında olduğunu ortaya koydu.

Fakat asıl dikkat çeken an bu kadim sıvının keşfinden hemen sonra yaşandı, Sherwood Lollar, bu antik sudan bir yudum aldı.

BİRKAÇ DAMLA BEKLENİYORDU, LİTRELERCE SU FIRLADI

Jeologlar başlangıçta kaya içinde yalnızca küçük su cepleriyle karşılaşmayı bekliyordu ancak beklenenin aksine saniyeler içinde litrelerce su fışkırmaya başladı. Sherwood Lollar, “Çoğu kişi bu suyun sadece birkaç damla olduğunu düşünür. Oysa şimdi doğrudan yüzünüze fışkırıyor” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Bu beklenmedik su miktarı, yer altı su kaynakları hakkındaki yerleşik bilimsel varsayımları sarsacak nitelikteydi.

“ÇOK TUZLU VE ACI”

Sherwood Lollar, ilk yudum sonrası suyun tadını “çok tuzlu ve acı” olarak tanımladı. Hatta su, deniz suyundan bile daha tuzluydu. Bu durum jeologlar için sevindirici bir sinyaldi çünkü tuzluluk, suyun yaşını anlamada önemli bir ipucu. Yer altında geçen milyonlarca yıl boyunca mineralleri çözerek doygunluğa ulaşan bu su, yaşını adeta damak tadıyla doğruladı.

MİLYARLARCA YILLIK BAKTERİLER KEŞFEDİLDİ

Ancak keşif bununla da sınırlı kalmadı. Araştırma ekibi, suyun kimyasal yapısını incelerken mikrobiyal yaşama dair kanıtlar buldu. Özellikle yüksek sülfat seviyeleri, bu ortamda milyarlarca yıldır bakterilerin yaşamış olabileceğine işaret ediyor. Sherwood Lollar, “Bu sıvılarda gördüğümüz izlerin mikrobiyolojik kökenli olduğunu ispatladık,” diyerek bulgunun önemini vurguladı.

Bu durum, yaşamın sadece yüzeyde değil, karanlık ve izole yer altı sistemlerinde de var olabileceğini gözler önüne seriyor.

UZAYDA YAŞAM ARAYIŞINA YENİ UMUT

Bu çığır açan bulgu, sadece Dünya için değil, Mars gibi öte gezegenlerde yaşam ihtimali açısından da büyük önem taşıyor. Bilim insanları, benzer yer altı koşullarının başka gök cisimlerinde de bulunabileceğini belirtiyor.