Yaklaşık 2.750 metre uzunluğa sahip olan köprü, Chacao Kanalı üzerinde yükseliyor. Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise bulunduğu bölgenin aşırı doğa koşulları. Şiddetli rüzgarlar, güçlü deniz akıntıları ve zorlu zemin yapısı, inşaat sürecini oldukça karmaşık hale getiriyor.

DOĞA KOŞULLARINA KARŞI MÜCADELE

Uzmanlara göre köprü, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda mühendislik sınırlarını zorlayan bir yapı. Kanalda oluşan güçlü akıntılar ve değişken hava koşulları nedeniyle tasarımda özel çözümler kullanıldı.

Köprünün üç ana kule üzerine kurulu olması, yapının bu zorlu şartlara karşı daha dengeli ve dayanıklı olmasını sağlıyor.

FERİBOT DÖNEMİ SONA ERİYOR

Proje tamamlandığında, Chiloe Adası ile ana kara arasındaki ulaşım tamamen değişecek. Yıllardır kullanılan feribot seferlerine olan bağımlılığın sona ermesi bekleniyor.

Yeni köprü sayesinde geçiş süresi dakikalara inecek ve bölgedeki ulaşım büyük ölçüde hızlanacak.

DEV BÜTÇELİ YATIRIM

Şili hükümeti tarafından yürütülen projeye yapılan yatırımın 1 trilyon pesoyu aştığı belirtiliyor.

Projenin önemli bir bölümü tamamlanmış durumda ve önümüzdeki yıllarda tamamen hizmete açılması planlanıyor.

SADECE BİR KÖPRÜ DEĞİL

Uzmanlar, bu yapının sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda bölge ekonomisi için büyük bir dönüşüm anlamına geldiğini vurguluyor. Turizmden ticarete kadar birçok alanda etkisinin hissedilmesi bekleniyor.