Asya’nın en büyük ekonomilerinden Endonezya, ulaşım altyapısını dönüştürmek amacıyla kaynak açısından zengin devasa Kalimantan bölgesini kapsayacak 2.772 kilometre uzunluğundaki yeni demiryolu ağı projesini gündemine aldı.

Bölgedeki ticari ve lojistik hatları yeniden şekillendirmesi beklenen bu devasa yatırım için Cakarta yönetimi uluslararası ortak arayışlarına başlarken, ana hedef olarak Çin öne çıkıyor.

Devlet medyasında yer alan bilgilere göre Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, Trans-Kalimantan demiryolu ağının hayata geçirilmesi amacıyla potansiyel yabancı yatırımların kapsamlı bir şekilde incelendiğini açıkladı.

Projenin finansmanı ve yapımı konusunda uluslararası aktörlerle temasların sürdüğünü belirten Purwagandhi; Çin ve Rusya'nın projeye açık bir ilgi gösterdiğini ve bu doğrultuda değerlendirmelerin devam ettiğini ifade etti.

TEMKİNLİ HAREKET EDECEKLER

Güneydoğu Asya’nın ilk yüksek hızlı demiryolu projesi olan Cakarta-Bandung hattını Çin iş birliğiyle başarıyla tamamlayan Endonezya, yeni projede de Beijing’in tecrübesinden faydalanmayı hedefliyor.

Ancak uzmanlar ve analistler, geçmiş tecrübeler ışığında Cakarta yönetiminin bu kez masaya çok daha temkinli oturacağına dikkat çekiyor. Yüksek hızlı tren projesinde yaşanan bütçe aşımları ile mali sıkıntıların yanı sıra turizm merkezi Bali'de planlanan yer altı metro projesinde karşılaşılan aksaklıklar, hükümetin gelecekteki ticari anlaşmalarda risk yönetimini ön plana almasına neden oluyor.