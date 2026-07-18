Çin Donanması, yeni nesil uçak gemisi tabanlı savaş uçağı J-15T’yi her biri 700 kilogram ağırlığında dört adet YJ-83K gemisavar füzesiyle havalandırarak gövde gösterisi yaptı.

Sadece füzeleriyle tek seferde yaklaşık 2,8 tonluk bir saldırı gücüne ulaşan uçak, Çin'in denizlerdeki operasyon menzilini ve vuruş kapasitesini ne denli artırdığını gözler önüne serdi. Sovyet Su-27 ve Su-33 tasarımlarından geliştirilen ancak Çin teknolojisiyle tamamen modernize edilen J-15T; gövde yapısının güçlendirilmesi, yeni nesil havacılık sistemleri ve artırılmış yakıt kapasitesiyle dikkat çekiyor.

80 BİN TONLUK SAVAŞ GEMİSİ HİZMETE GİRDİ

Bu gelişme, Çin’in geçtiğimiz yıl hizmete giren 80 bin tonluk devasa uçak gemisi Fujian için de kritik bir dönüm noktası anlamını taşıyor. Eski gemilerdeki eğimli kalkış rampalarının yanı sıra Fujian’da bulunan ve dünyada sadece ABD'nin kullanabildiği elektromanyetik fırlatma sistemine (mancınık) uyumlu hale getirilen J-15T, bu teknoloji sayesinde çok daha ağır mühimmat yükleriyle sorunsuz şekilde havalanabiliyor.

Radara yakalanma riskini azaltmak için deniz yüzeyine çok yakın uçabilen ses altı gemisavar füzeleriyle donatılan J-15T, Çin'in deniz savaşlarındaki yeni ve en önemli vurucu gücü olarak öne çıkıyor.