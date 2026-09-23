Bir dönem Avrupa devlerinde forma giyen Polonyalı futbolcu Krychowiak'ın yeni işi gündem oldu. Fransa, İspanya, İngiltere, Rusya ve Suudi Arabistan gibi farklı ülkelerde top koşturan Krychowiak,profesyonel kariyerinin ardından dünyayı keşfetmeye başladı. Krychowiak, Sevilla formasıyla 2014 ve 2015 yıllarında UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşarken daha sonra Fransız devi PSG'ye imza atmıştı. Bir dönem Polonya Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Krychowiak, farklı ülkeleri ve kültürleri keşfederek hayatını sürdürüyor. Krychowiak, sosyal medyasını gezdiği ve deneyimlediği yeni ülkeleri paylaşmak için kullanıyor.

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