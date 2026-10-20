Kolombiya'da hükümet, yasa dışı silahlı örgütlere karşı askeri operasyonları artırmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Venezuela sınırındaki Arauca eyaletinde bulunan 18. Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen güvenlik zirvesinde, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyelerine karşı kapsamlı saldırı başlatılması talimatını verdiğini açıkladı.

‘NASIL DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEKLER’

FARC ve ELN'ye ağır darbe indireceklerini belirten De la Espriella, "ELN ve FARC unsurlarına karşı kapsamlı saldırı talimatı verdim. Bu sefil narkoteröristler, 'kaplan döneminde' siyasi iradenin somut eylemlere nasıl dönüştüğünü görecekler" ifadelerini kullandı.

‘SİLAHSIZLANDIRILANA KADAR OPERASYONLARA DEVAM’

Destekçileri tarafından "kaplan" lakabıyla anılan Kolombiya Cumhurbaşkanı, operasyonlarda örgütlerin üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesinin ve finansal kaynaklarının kesilmesinin öncelikli hedefler arasında bulunduğunu bildirdi. De la Espriella, yasa dışı silahlı gruplar tamamen silahsızlandırılana kadar operasyonların devam edeceğini kaydetti.

ELN'YE REHİNELERİ SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI

De la Espriella, ELN'den zorla alıkoyduğu kamu görevlilerini serbest bırakmasını istedi. Örgütle herhangi bir uzlaşmaya gidilmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Narkoterörizm ile hiçbir şekilde pazarlık yapmayacağız. Önlerindeki tek seçenek rehineleri derhal teslim etmek ya da yasanın tüm gücüyle üzerlerine çökeceğiz" şeklinde konuştu.

ARAUCA'DA SİLAHLI GRUPLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Venezuela sınırında bulunan Arauca eyaleti, Kolombiya hükümetinin askeri faaliyetlerini yoğunlaştırmayı planladığı bölgeler arasında yer alıyor. Stratejik konumu nedeniyle uzun süredir silahlı örgütler arasındaki çatışmaların yaşandığı eyalette, ELN ile FARC'ın bazı silahlı grupları uyuşturucu ve kaçakçılık güzergahlarının kontrolünü ele geçirmek için mücadele ediyor.

İki örgüt arasındaki çatışmalar, bölgede son yıllarda yüzlerce sivilin ve güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Arauca'da 2022'de şiddetin tırmandığı dönemde 130'dan fazla kişi öldürüldü, binlerce köylü de yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı.

YENİ HÜKÜMETİN İLK İKİ AYINDA 40'TAN FAZLA SALDIRI

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın 7 Ağustos'ta göreve başlamasının ardından güvenlik güçleri ile yasa dışı silahlı gruplar arasındaki çatışmaların şiddetlendiği bildirildi.

Feshedilen FARC'ın muhalifleri ve ELN gibi örgütlerin sivil altyapıyı ve güvenlik noktalarını hedef alan 40'tan fazla bombalı ve silahlı saldırısında 20'den fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Saldırılara karşı hava destekli operasyonlar ve kara harekatları gerçekleştiren güvenlik güçlerinin 110'dan fazla silahlı örgüt üyesini etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Kolombiya hükümeti, yeterli barış iradesi göstermedikleri gerekçesiyle 28 Ağustos'ta aralarında Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) ile ELN'nin de bulunduğu üç yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmen sona erdirmişti.

AĞUSTOS AYINDA GÖREVE BAŞLADI

Haziran ayınca gerçekleştirilen seçimlerde ülke tarihinin en çok oy alan başkanı seçilen De la Espriella, Ağustos ayında resmen görevine başlamıştı.