Sürücü kursu işletmeleri, yeni yılda geçerli olacak eğitim tarifeleri için tekliflerini belirlemeye başladı.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere il bazında toplanacak komisyonlara iletilen taleplerde, kurs ücretlerine yüzde 50 ila yüzde 80 oranında zam yapılması öngörülüyor. Sektör temsilcileri, akaryakıt, araç bakım, kira ve personel giderlerindeki artışların yeni fiyat tarifesini zorunlu kıldığını bildiriyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KURS ÜCRETİ 35 BİN LİRA SEVİYESİNE ÇIKABİLİR

Mevcut durumda 20 bin ile 25 bin lira bandında seyreden kurs ücretlerinin, komisyon kararlarının ardından 35 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, eğitim maliyetleri içindeki en ağırlıklı payı akaryakıt ve bina kira bedelleri oluşturuyor.

İşletme sahipleri, artan genel giderlerin eğitim ücretlerine yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Sektör temsilcileri mevcut tarifenin 20 bin lira düzeyinde olduğunu hatırlatarak, yeni dönemde bu rakamın 35 bin lira seviyesine çıkarılmasının planlandığını aktarıyor.

Olası fiyat artışlarından etkilenmek istemeyen ve sınav sistemindeki değişiklik öncesinde sürecini tamamlamayı hedefleyen adaylar, kurs kayıtlarında yoğunluğa neden oldu.

HARÇ VE SINAV BEDELLERİYLE BİRLİKTE TOPLAM TUTAR 50 BİN LİRAYI AŞACAK

Ehliyet alma sürecinde adayların karşılamakla yükümlü olduğu tek kalem kurs ücretiyle sınırlı kalmıyor. Kurs kaydının yanı sıra sınav giriş ücretleri, harçlar ve değerli kâğıt bedelleri de toplam maliyete ekleniyor.

Mevcut tarifede:

B sınıfı ehliyet harcı: 6 bin 754 TL

A1-A2 sınıfı ehliyet harcı: 2 bin 240 TL

Değerli kâğıt bedeli: 1.690 TL

Yıl başında harç ve değerli kâğıt bedellerine uygulanacak yeniden değerleme artışlarıyla birlikte, bir adayın ehliyet sahibi olabilmek için yapacağı toplam harcamanın 50 bin lira sınırına dayanması bekleniyor.

DİREKSİYON SINAV SİSTEMİ DE DEĞİŞYİOR

Maliyet artışlarının yanı sıra ehliyet sınav yönetmeliğinde de yapısal düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Yeni uygulamayla birlikte ezbere dayalı sabit güzergâh modelinden vazgeçilerek serbest güzergâh uygulamasına geçilecek; adaylar akan trafikte değerlendirilecek.

Ayrıca mevcut sistemde iki duba arasına yapılan park manevrası kaldırılarak, adayların gerçek araçların arasına park etmesi şartı getirilecek. Müfredat kapsamında sürücü adaylarının çevre yollarında da direksiyon eğitimi alması zorunlu hale gelecek.