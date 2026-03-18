Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğunun el değiştirerek Senegal'den Fas'a verildiğini duyurdu. CAF Temyiz Kurulu, yaptığı açıklamada, Senegal'in finali hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas lehine 3-0 olarak kaydedildiğine karar verdiğini bildirdi. FASLI TARAFTARLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ Futbol kamuoyunda 'beklenmedik' olarak yorumlanan kararın ardından Fas'ta büyük bir coşku yaşandı. Haberi duyan Faslı taraftarlar, sokaklara çıkarak '2 ay sonra gelen şampiyonluğu' bayraklar ve tezahüratlarla kutladı. Akşam saatlerinde merkezlerde toplanan kalabalıklar, gece boyunca kutlama yaptı. SENEGAL'DEN İTİRAZ Öte yandan şampiyonluğunun elinden alındığını düşünen Senegal ise CAS'a giderek karara itiraz edeceğini duyurdu. Senegal Futbol Federasyonu, süreci tahkime taşıyarak kararın yeniden incelenmesi için başvuruda bulunacak.

